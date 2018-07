'Você não precisa ter cabelo para ser uma garota', diz Millie Bobby Brown no Brasil

A atriz falou da importância da educação para as mulheres e reiterou que o estudo é sua prioridade na vida pessoal Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Millie Bobby Brown, atriz que interpreta Eleven na série Stranger Things, esteve pela primeira vez no Brasil neste fim de semana e participou de um painel do evento Geek City em Curitiba no sábado, 2.

Conversando com os fãs, ela mostrou que aos 13 anos de idade toma frente quando a questão é empoderamento feminino. A atriz defendeu a importância do ensino para mulheres para que elas sejam livres para fazer o que quiserem, relatou ao E+ a assessoria de imprensa do evento. Acompanhada pelo pai, ela contou que aprendeu com ele a valorizar a educação, aspecto da vida particular que hoje está em primeiro lugar na sua lista de planos para o futuro. “Minha família acredita que a educação vem antes da atuação”, disse.

Ao ser questionada sobre o desafio de raspar o cabelo para atuar na série, Millie contou que não se incomodou de cortá-lo. Para ela, o mais importante é a família e o aprendizado. “Você não precisa ter cabelo para ser uma garota”, reiterou após narrar a experiência de meninas que lutam contra o câncer e passam por desafios maiores do que o simples corte de cabelo.

Millie Bobby Brown em painel do evento Geek City no sábado, 3 Foto: Excom/Divulgação

Stranger Things. Antes de falar sobre a segunda temporada da série, Millie foi perguntar ao pai nos bastidores o que poderia revelar. “Eu sei o que vai acontecer, mas não vou contar nada”, respondeu entre risadas, para logo em seguida matar a curiosidade dos fãs. “Será emocionante, como uma montanha-russa. Será mais sombrio e aterrorizante que a temporada anterior. Haverá novos personagens e ótimas histórias”, revelou. Indagada sobre qual palavra usaria para definir Eleven na nova temporada do seriado, Millie foi categórica: imprevisível.

A segunda temporada de Stranger Things estreia em 27 de outubro, na Netflix.

/Com informações da Excom, assessoria de imprensa do Geek City