‘Você merece respeito’, declara marido de Claudia Leitte após episódio com Silvio Santos

A cantora Claudia Leitte e o marido Márcio Pedreira. Foto: Instagram/@mmpedreira

Claudia Leitte recebeu o apoio do marido nas redes sociais após o episódio com Silvio Santos na edição do Teleton 2018 no último sábado, 10.

Na ocasião, o apresentador se recusou a abraçar a cantora por temer ficar ‘excitado’. Claudia tentou contornar a situação, mas o dono do SBT insistiu em dizer que ela estava ‘provocante’ por causa do vestido curto.

Márcio Pedreira decidiu publicar uma foto da família no perfil no Instagram como um sinal de apoio à esposa. “Claudia Cristina Leite Inacio Pedreira. Mulher, filha, mãe, esposa, te amamos! Você merece respeito! Continue fazendo com muito amor tudo da sua vida”, escreveu na legenda da imagem com as hashtags #respeito, #familia, #amor.

Nesta segunda-feira, 12, a cantora fez um desabafo no perfil dela no Instagram. “Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo”, escreveu em legenda na foto.