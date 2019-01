Alexandre Pires discute com Leo Dias ao vivo no SBT: 'Você errou'

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso que chegou a participar de uma edição do reality show 'A Fazenda', brigou com sua cunhada, Giovanna Ewbank, e expôs trechos de uma conversa privada entre eles ao público no mês de outubro. Giovanna teria afirmado que Bruno Gagliasso já teria ajudado o irmão a pagar a escola de seu filho, além de ter dado um apartamento para que ele morasse no Rio e uma mesada para a mãe dos dois. Thiago afirmou que "não mora mais no apartamento do irmão", que "teria orgulho em poder proporcionar à mãe o que ele faz por ela, o nome disso é gratidão", e que não precisaria do apartamento de Bruno em São Paulo pois "tem amigos". Apesar da exposição da briga familiar, Giovanna não se pronunciou sobre o fato.







Foto: Instagram / @gio_ewbank | Instagram / @thigagliasso