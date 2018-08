'Você é o primeiro verdadeiro Jackson': Paris Jackson homenageia avô

Em tributo ao avô, Paris Jackson diz que vai contar a história dele para as próximas gerações. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Horas após a morte de Joe Jackson, a neta dele e filha do cantor Michael Jackson publicou uma foto no Instagram com um emotivo tributo ao avô. Na imagem, as mãos do patriarca e de Paris Jackson estão entrelaçadas. Ela também publicou fotos antigas dele.

"Passar aqueles últimos momentos com você foi tudo", escreveu a atriz de 20 anos. "Ser capaz de te dizer tudo o que eu precisava dizer antes do adeus foi uma bênção. Todo mundo que veio te visitar veio com amor, respeito e muito orgulho por você no coração", continua ela no texto.

Paris afirma que ele "é o primeiro verdadeiro Jackson, a lenda que começou tudo", uma referênca à dinastia musical criada pelo patriarca com o grupo Jackson 5.

"Nenhum de nós estaria em qualquer lugar perto de onde estamos se não fosse por você. Você é o homem mais forte que eu conheço, o trabalho da sua vida ficará na história, assim como você, para ser conhecido como um dos maiores patriarcas que já viveu", acrescentou ela.

Joe Jackson tocava violão e começou a trabalhar com os filhos mais velhos - Jackie, Tito e Jermaine - com o grupo The Jackson Brothers no começo dos anos 1960. Depois, quando os mais novos Marlon e Michael, o rei do pop, integraram o time, o nome foi mudado para The Jackson Five.

"Eu vou apreciar cada momento com você até o dia que eu morrer, especialmente nossos últimos momentos", escreveu Paris. "Ser capaz de segurar sua mão, deitar com você e abraçar você, dar beijos em todas as suas bochechas e testa significa para mim mais do que você jamais saberá [...] Meu coração está cheio sabendo que nós deixamos um ao outro dessa maneira", completou a atriz.

Ao concluir o texto, Paris disse que vai contar a história do avô para as próximas gerações a fim de que ele nunca seja esquecido e todos saibam quem é Joseph Jackson. "Eu te amo, vovô. Tanto que palavras não podem descrever. Eu tenho imensa gratidão por você e sempre terei. Todos nos sentimos assim. Obrigada por tudo. De verdade. Descanse em paz. Vejo você em meus sonhos muito em breve", terminou a atriz na publicação.