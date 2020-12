'Você é mais forte do que pensa', diz Túlio Gadêlha em apoio a Fátima Bernardes

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha irão comemorar três anos de namoro em breve, e trocaram declarações Foto: Instagram/@tulio.gadelha

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) publicou uma mensagem de apoio à sua namorada, a apresentadora da Globo Fátima Bernardes. Nesta quarta-feira, 2, a jornalista anunciou a descoberta de um câncer de útero.

"Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Cada minuto importa", escreveu Túlio em seu Instagram.

O anúncio da doença foi feito pela própria apresentadora em suas redes sociais, no começo da noite de hoje: "Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia".