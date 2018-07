Vocalista do Pearl Jam dança com filha em palco de show; assista

Eddie Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, chamou atenção nas redes sociais por conta de um show realizado em Roma, capital italiana, na última quinta-feira, 27.

Em certo momento da apresentação, durante a execução de uma música que não contava com sua voz, aproveitou para dançar com sua filha mais nova, Harper, de nove anos.

O momento foi registrado por um fotógrafo identificado como Neil PJ, que o publicou em suas redes sociais:

Not sure if anyone else noticed but during Matt’s song in Rome tonight but I filmed Ed with a rather touching dance mid song ☺️❤️ @PearlJam #PJLIVE2018 #PJRoma #PJEUROTOUR18 #PearlJam pic.twitter.com/wVhpWuW4I6