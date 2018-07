Vocalista do Panic! at the Disco fará seu primeiro musical da Broadway 

Musical ficará em cartaz de maio a agosto Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Brendon Urie, vocalista da banda Panic! at the Disco, estreará na Broadway no dia 26 de março. O cantor fará o musical Kinky Boots, que fica em cartaz até o dia 6 de agosto.

Leia também: Esta troca de mensagens entre Ryan Phillippe e Katy Perry vai fazer você rir

Urie viverá Charlie Price, o dono da fábrica de sapatos e personagem principal. O cantor disse que é um grande fã da obra e de musicais no geral. "Estou muito honrade de me juntar ao elenco", declarou.

Kinky Boots esteve na Broadway pela primeira vez em 2013 e ganhou seis Tony Awards.