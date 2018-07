Vocalista do Aerosmith canta com artistas de rua no Rio de Janeiro

Steven Tyler se apresentou no Rock in Rio e fará shows em mais duas cidades brasileiras. Foto: Nils Meilvang/ AFP

Longe de ser um artista recluso, que prefere ficar no hotel em época de shows por países estrangeiros, Steven Tyler tem aproveitado o Rio de Janeiro nas ruas.

Ele já chegou a cantar com dois artistas de rua - um na praia de Ipanema e outro no Shopping do Leblon.

Além disso, o vocalista do Aerosmith passeou de bicicleta e tirou fotos com fãs, que eram barrados pelos seguranças.

A banda se apresentou no Rock in Rio nesta quinta-feira, 21, e ainda fará shows em São Paulo, dia 24, e em Curitiba no dia 27.

Steven Tyler do Aerosmith deu uma curtida no Som Central no Arpoador... #somcentral #seearasta #artepública #rockinrio2017 #steventyler #rastafari #reggaeroots #imagine #johnlennon #palavrasompoder Uma publicação compartilhada por Congo Amani Kush (@seearasta_som_central) em Set 21, 2017 às 10:55 PDT

Ainda estou sem acreditar 'o' Esse vídeo é depois de quando a produção dele pediu pra eu comprar um canetão pra ele me dar o autógrafo e ele me reconheceu sem eu precisar dizer nada aaaaaaaa ♡♡ Quem gravou ele cantando cmg lá fora, me envia por favorrrrr ♡ http://portalrockline.com.br/steven-tyler-canta-hit-de-ed-sheeran-com-artista-de-rua-em-shopping-da-zona-sul-do-rio-de-janeiro @aerosmith @iamstevent #aerosmith #rockinrio #steventyler Uma publicação compartilhada por Abner Tofanelli (@porabnertofanelli) em Set 20, 2017 às 9:26 PDT

Não existe outra pessoa melhor! Já respiramos o mesmo ar. #steventyler #aerosmith #2semanassemdormir Uma publicação compartilhada por Larissa Crêspo (@larissacrespoo) em Set 21, 2017 às 8:21 PDT