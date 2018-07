Vocalista da banda Little Mix é vítima de agressão em restaurante

. Foto: Reprodução / Instagram @leighannepinnock

A vocalista da banda Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, 25, foi agredida num restaurante na cidade de Londres, Reino Unido, de acordo com o jornal britânico The Sun. O episódio teria ocorrido em 28 de novembro.

A cantora estava jantando com amigas quando o agressor deu um tapa em seu rosto. A polícia foi chamada, mas o agressor fugiu.

De acordo com uma fonte do jornal, o homem se aproximou para falar com Leigh-Anne, que estava ao lado de uma amiga. Em determinado momento, ele mandou a amiga da cantora calar a boca, ao que Leigh-Anne reagiu: "Não diga isso para ela". Foi o momento em que ele levantou e deu um tapa em seu rosto.

"Ele estava realmente agressivo. Aparentava estar bêbado", acrescentou a testemunha.

A cantora começou a chorar e dizer que gostaria de ir para a casa. Quando a polícia chegou ao local, o homem já havia ido embora junto com cerca de 10 pessoas que o acompanhavam.

Nenhuma prisão foi feita, e um inquérito está em andamento, de acordo com a polícia. A cantora e a banda Little Mix preferiram não comentar o assunto, assim como o restaurante VQ.