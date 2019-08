VMA 2019: Jonas Brothers voltam a se apresentar no evento após 11 anos; assista

O grupo Jonas Brothers é formado pelos irmãos Joe, Nick e Kevin Jonas. Foto: Instagram/@jonasbrothers

Jonas Brothers animaram os fãs na noite de segunda-feira, 26. O trio retornou ao palco do MTV Video Music Awards (VMA) 2019, após onze anos sem se apresentarem nele.

Na cerimônia, que ocorreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, os irmãos cantaram Sucker e Only Human, do álbum Happiness Begins, lançado em junho deste ano.

A banda foi premiada na categoria Videoclipe do Ano com a música Sucker e agradeceu aos organizadores do evento pela oportunidade. "Obrigado, VMA, por nos trazer de volta ao The Stone Pony [casa de shows]. Que multidão! Amamos vocês", escreveu. "Nós te amamos", respondeu a equipe da MTV, por meio do perfil oficial do canal.

Assista:

Ouça Sucker:

