Viviane Araújo perde 4kg para se casar: 'Gosto de estar sempre em forma'

A atriz Viviane Araújo Foto: Instagram/@araujovivianne

Entrar em forma para se casar. Esse era um dos objetivos de Viviane Araújo e que foi alcançado. Nas redes sociais nesta segunda-feira, 30, ela compartilhou o resultado do emagrecimento com os seguidores. A atriz conseguiu perder 4kg antes de subir ao altar.

"Gente, tá chegando o grande dia e graças a maravilhosa da Vanessa Rangeli eu consegui perder quase 4kg para ficar do jeito que eu queria no meu vestido de noiva. Vocês sabem que eu gosto de estar sempre em forma e a Van sempre me salva", escreveu na legenda das fotos.

Nas imagens, Viviane Araújo aparece vestindo um biquíni branco, com os músculos do abdome, pernas e braços bem definidos.

A publicação foi comentada por amigos e personalidades, como a cantora Pocah, ex-BBB 21: "A belezaaa", escreveu. A atriz Isadora Ribeiro também escreveu: "Teu corpo está escultural! Parabéns, linda! Vai arrasar no casamento! Deus abençoe a cerimônia e a união de vocês".