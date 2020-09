Viviane Araújo lamenta morte de prima por covid-19

Viviane Araújo compartilha homenagem a prima que morreu por covid-19 Foto: Reprodução Instagram/ @araujovivianne

Viviane Araújo publicou uma homenagem à sua prima, a influenciadora Eponina Cândido, 42, que morreu no sábado, 12, devido a complicações causadas pela covid-19.

Eponina, conhecida por seus seguidores no Instagram como Gordinha Appel, compartilhava conteúdos sobre autoestima e estava internada há quinze dias no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Ai, Nina! Como você vai fazer falta na minha vida, na vida das minhas primas, suas irmãs, dos seus amigos e de todas as pessoas que te amavam até mesmo sem te conhecer [...] Obrigada por todo seu amor! Agora vá dançar aí com os anjos e fazer aquela festa que você sempre adora! Te amarei eternamente”, compartilhou Viviane.

Danny Cândido, irmã de Nina, explicou no Instagram que a influenciadora vinha de um histórico de muitas internações por ser asmática e, ao contrair o novo coronavírus, que compromete os pulmões, ela não resistiu.

O corpo de Eponina foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 12. Por conta da pandemia, não houve velório.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais