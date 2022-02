Viviane Araújo fala sobre tentativa de gravidez e processo de fertilização in vitro

Viviane Araújo está grávida do seu primeiro filho. Foto: Instagram/@araujovivianne

Grávida aos 46 anos, a atriz Viviane Araújo disse, em entrevista ao Fantástico, que sempre teve o sonho de ser mãe, mas que não tratava isso como prioridade. Ela comentou sobre postergar a gravidez por conta do corpo.

"Eu colocava muito isso [do corpo] na frente... Vou perder um trabalho, sabe? Eu sempre tive isso. Mas acho que, no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa mesmo."

Viviane engravidou por um processo de fertilização in vitro com óvulos de uma doadora anônima e os espermatozoides do seu marido, Guilherme Militão, de 33 anos, com quem ela é casa há nove meses.

Ela explicou que só agora que tentou engravidar, mas já havia entrado na pré-menopausa, que veio antes do que o habitual por conta do uso de hormônios no passado. "A primeira vez não deu certo, mas nem um mês depois me avisaram que tinham achado uma doadora compatível e estou aqui, grávida."

Com a chegada do carnaval, a rainha de bateria do Salgueiro contou que vai desfilar mesmo com a gravidez. "O salto vai diminuir. Vou bem devagarzinho para não ter risco de cair, não correr risco nenhum."

A atriz também comentou sobre os possíveis nomes para a criança. Se for menino, será Joaquim, que é o nome tanto do avô dela como do avô de Guilherme. Já se for menina, será nome composto: Maria Flor ou Maria Alice.