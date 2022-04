Vivian Amorim fantasia filha de Dummy para festa: 'Nossa Big Baby Brasil'

Vivian participou do 'BBB 17' e comemorou os 3 meses da filha com uma festa temática do reality show. Foto: Instagram/@amorimvivian

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim comemorou aos 3 meses da filha com uma festa com o tema Big Brother Brasil. Filha da vice-campeã do BBB 17 com Leo Hirschmann, a pequena Malu foi fantasiada de Dummy — os ajudantes do reality show — para a celebração.

"Temos a Dummy mais linda do mundo aqui em casa e eu posso provar. O BBB terminou, mas o BBBaby está só começando e hoje celebramos com muita alegria e gratidão os 3 meses da nossa Big Baby Brasil", escreveu Vivian em publicação no Instagram.

Os fãs e seguidores se encantaram com os detalhes da festa e a fantasia de Dummy de Malu. "Que amor", escreveu Thelminha, campeã do BBB 20. "Gente, esquece a Carla Diaz. A menor e mais linda Dummy é a Malu", comentou outra seguidora, em referência ao retorno de Carla Diaz como Dummy após o paredão falso do BBB 21.