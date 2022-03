Viúvo de Paulinha Abelha e Banda Calcinha Preta ainda choram a perda da cantora

Banda Calcinha Preta pede orações para família de Paulinha Abelha e que o público seja a voz da cantora em show que acontece nessa sexta, 11. Foto: Verner Brenan

Clevinho Santos, viúvo da cantora Paulinha Abelha, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte da amada nesta quinta, 10, após receber mensagens de apoio dos fãs da banda Calcinha Preta. Quem também está sentindo falta da cantora é Bell Oliver, vocalista que dividia a canção Ficar por Ficar com ela. Paula Abelha morreu aos 43 anos, após ficar em coma por 12 dias com insuficiência renal aguda. Na sexta-feira, 11, a banda Calcinha Preta volta aos palcos, no primeiro show sem a “Abelhinha”.

Bell Oliver comentou sobre os preparativos para o retorno da banda aos palcos, após a perda precoce da amiga. A banda Calcinha Preta chegou a suspender os compromissos, esperando pela melhora da cantora, o que não aconteceu. Bell agradeceu ao apoio dos fãs com o retorno dos shows e falou sobre o primeiro ensaio da banda Calcinha Preta sem Paulinha. Ele disse que a passagem de músicas foi alterada pela ausência da vocalista e deixou uma mensagem sobre o que ele está sentindo nesse retorno. “Nossa primeira viagem sem você. É muito estranho! Mas eu sei que você sempre estará com a gente”, publicou Bell, em seu Instagram.

Já Clevinho, desabafou sobre a saudade e agradeceu ao apoio e às orações dos fãs de Paulinha. O modelo perdeu mais de dez quilos nos 12 dias em que a cantora permaneceu internada. Os integrantes da banda têm pedido orações por Clevinho e por toda a família de Paulinha em aparições públicas e se mostram preocupados com o rapaz após a morte da cantora.

“Apesar de não poder agradecer individualmente a todas as pessoas que de alguma forma manifestaram seu apoio neste momento difícil, nenhuma palavra e gesto de carinho foi esquecida. Agradeço a todos por tudo, mas principalmente pelas orações e palavras de conforto que aqueceram meu coração desolado e frio de tristeza. Vocês são especiais e eu tenho muita sorte por tê-los comigo. Gratidão. E em breve estaremos juntos novamente.”

A banda volta aos palcos nesta sexta-feira, 11 de março, na cidade de Mata Roma, no interior do Maranhão. "Vai ser um dia muito difícil, sem a nossa Abelhinha, mas tenho certeza que vocês serão a voz dela com a gente. Obrigada.", comentou Bell Oliver em um vídeo postado pela banda Calcinha Preta, anunciando o retorno aos palcos.