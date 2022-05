Viúvo de Paulinha Abelha divulga música em homenagem à artista

Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha, lançou a música 'Para Sempre Paulinha', dedicada à cantora. Foto: Instagram/@paulinhaabelha

Clevinho Santana, o viúvo de Paulinha Abelha, lançou nesta segunda-feira, 2, uma música em homanagem à vocalista do Calcinha Preta, que morreu em 23 de fevereiro em decorrência de um quadro de "comprometimento multissistêmico".

O cantor, que iniciou a carreira musical recentemente, divulgou a canção nas redes sociais. "'Para Sempre Paulinha’. Homenagem póstuma em forma de música para o grande amor da minha vida", escreveu.

Clevinho participou do programa Domingo Espetacular, da TV Record, que foi ao ar no domingo, 1, e falou sobre o lançamento: "A letra dela mexe muito comigo e tenho certeza que vai mexer muito com os fãs também, porque é uma música que fala muito da minha história com ela”.

O influenciador já havia revelado, em entrevista ao Estadão, que pretendia lançar a canção. Ele também contou que está trabalhando em um disco solo, que será dedicado à Paulinha.

Ouça a música: