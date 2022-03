Viúvo de Paulinha Abelha denuncia perfil fake

Um mês após morte de Paulinha Abelha, ‘fake’ de Clevinho Santos aplica golpes no Facebook. Foto: Instagram / @clevinhooficial

Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha, usou as redes sociais para denunciar que está sendo vítima de falsidade ideológica. Segundo o modelo, uma pessoa está usando suas fotos e se identificando como ‘Clevinho Moinho’ para conversar com mulheres e praticar possíveis golpes no Facebook.

“Eu não tenho Facebook, cuidado! Eu só tenho Instagram e agora minha assessoria criou um Twitter. Todas as minhas redes sociais estão vinculadas ao meu Instagram. Se vocês puderem, denunciem. Essa pessoa que está se passando por mim está falando várias besteiras, postando coisas e conversando com as mulheres. Não acreditem e não caiam nesse golpe”.

A denúncia de Clevinho ocorre um mês após a morte de Paulinha Abelha, 43 anos, vocalista da banda de forró Calcinha Preta. Ela morreu após apresentar problemas renais que evoluíram para o fígado e cérebro. No período em que Paula Abelha esteve em coma, o jovem perdeu mais de dez quilos. Em aparições públicas, a família e integrantes da banda e se mostram preocupados com o rapaz após a morte da cantora.