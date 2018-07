Viúva de Umberto Magnani morreu de 'tristeza', dizem amigos

Foto do casamento de Umberto e Cecília Foto: Reprodução

Casada com o ator Umberto Magnani - que morreu em abril deste ano, aos 75 anos, em meio às gravações da novela Velho Chico - por quase 50 anos, a produtora e atriz Cecília Maciel Magnani não teria aguentado a falta do seu companheiro de vida. Ela morreu na terça-feira, 8, aos 67 anos, após contrair uma pneumonia.

Amigos do casal contaram à colunista Keila Jimenez, do portal R7, que a viúva ficou absolutamente triste após a perda do marido, com quem teve três filhos e duas netas. Sem sair de casa e sem ânimo, ela teria ficado com a saúde fragilizada.

Durante as gravações da novela, no mesmo dia em que comemorava 75 anos, o ator sofreu um AVC e foi hospitalizado. Magnani faleceu em abril Foto: Globo/Caiuá Franco

Umberto viveu o padre Romão na novela global e morreu dois dias depois de ter um AVC, durante as gravações.

Cecília, que usava o sobrenome Maciel como atriz, atuou em várias novelas, principalmente na extinta TV Excelsior. No teatro, trabalhou em mais de vinte espetáculos e produziu mais de trinta peças.