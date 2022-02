Viúva de Dudu Braga divulga vídeo com marido, que morreu há cinco meses vítima de um câncer; veja

Valeska Braga, a filha Laurinha e o marido Dudu Braga, que morreu em decorrência do câncer em 2021 Foto: Instagram/@valeskabraga2

Valeska Braga sempre usa as redes sociais para homenager o marido, Dudu Braga, que morreu em decorrência de um câncer em setembro do ano passado. Um ano antes, o filho de Roberto Carlos havia iniciado um tratamento contra um novo tumor que surgiu, desta vez no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal.

Em 2019, ele havia conseguido vencer um câncer de pâncreas.

Dudu Braga tinha 52 anos e, junto com Valeska, tiveram a pequena Laurinha.

No vídeo que publicou no Instagram nesta terça, 8, a viúva do músico conta que o casal estava tentando engravidar do segundo filho há dois anos, mas não conseguiu.

"Esse video foi feiro dia 12/06/20, estávamos tentando engravidar! Tentamos 4 vezes! Queria dividir esse momento magico com vcs! Hj faz 5 meses q estou sem o meu amor! Meu grande amor Dudu Braga", lembrou, com saudades, do marido.

Assista ao vídeo:

Em agosto de 2020, Dudu Braga deu uma entrevista para o Estadão e falou sobre carreira, o relacionamento com o pai, Roberto Carlos, e como encarava a paternidade com a Laurinha.

Assista ao vídeo: