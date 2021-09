Viúva de Chico Anysio afirma que sentiu sua presença enquanto esteve internada

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, esteve internada em decorrência da covid-19 Foto: Reprodução Instagram / @malgadipaula.veg

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, passou 65 dias hospitalizada em Passo Fundo (RS) com covid-19. Recuperada, a escritora prestou uma homenagem ao falecido marido nas redes sociais, dizendo o quanto ele a ajudou a se curar.

Ela postou uma foto ao lado do ator e escreveu: "Esse cara esteve perto de mim durante o tempo todo em que estive no hospital - 65 dias. Sonhei muito com ele que estava sempre feliz com a minha recuperação".

Malga lembrou que outros amigos do casal, que passaram pela mesma situação, também disseram ter sentido a presença de Chico Anysio, um dos maiores humoristas do Brasil, falecido em 2012.

"Vários amigos me disseram ter sonhado com ele nesse período e também tê-lo visto feliz. Ele merece muito a felicidade depois de ter passado a vida toda fazendo as pessoas sorrirem”, afirmou.

A viúva agradeceu o carinho que sempre recebeu do marido nos 15 anos de casados. “Obrigada Chico por ter sempre zelado por mim, ter me feito tão feliz e me proteger com a sua luz mesmo depois de sua partida", encerrou.