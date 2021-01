Viúva de Boechat pede: ‘não publiquem mais imagens do acidente’

Ricardo Boechat ao lado de sua esposa, a 'Doce Veruska', como ele a chamava, em maio de 2012. Foto: Juan Guerra / Estadão

Veruska Seibel, viúva de Ricardo Boechat, fez uma postagem no Instagram pedindo que, ao lembrarem do aniversário de dois anos da partida do jornalista, não publiquem mais imagens do acidente de helicóptero que causou a sua morte em 11 de fevereiro de 2019. Na sua publicação, ela colocou um vídeo do marido rindo e brincando.

A jornalista contou que se comoveu com uma mensagem de Vanessa Bryant, viúva do astro do basquete Kobe Bryant e mãe de Gianna Bryant, que há um ano também morreram de acidente de helicóptero.

“Com a proximidade do dia 11 de fevereiro, eu tomei coragem para pegar carona num post da Vanessa Bryant, mulher do Kobe Bryant e mãe da Gigi, mortos com outras pessoas há exatamente um ano numa queda de helicóptero. Se vocês quiserem homenagear meu marido e demonstrar que se importam com a nossa família nos dois anos sem ele, não publiquem mais imagens do acidente”, escreveu Veruska. Ela usou a hashtag dizendo: “já deu”.

Boechat morreu aos 66 anos devido a uma falha no helicóptero. Ele voltava de Campinas para São Paulo e o piloto tentou fazer um pouso emergencial no Rodoanel, mas se chocou com um caminhão. Além de Boechat, também morreu o piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos.

Filho de diplomata, Ricardo Boechat nasceu em Buenos Aires. Além da esposa, o jornalista deixou seis filhos. Ele era âncora de telejornal e comentarista de rádio no Grupo Bandeirantes.