Vitória de Trump nos EUA transforma Bolsonaro em tema de discussão na web

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) Foto: Dida Sampaio/Estadão

A inesperada vitória de Donald Trump parece não ter sido digerida por muitos dos internautas brasileiros. Tanto que o assunto segue em alta nas redes sociais desde que o candidato republicano foi anunciado como novo presidente dos Estados Unidos.

No entanto, outro nome segue em alta no Twitter: o de Jair Bolsonaro, ex-militar e político conservador que já antecipou sua pré-candidatura à presidência do Brasil nas eleições de 2018.

Com a chegada de Trump ao poder, muitos brasileiros passaram a especular sobre a possibilidade de Bolsonaro ter chances reais de assumir o Palácio do Planalto. A maioria torce para que isso não aconteça, mas muitos aproveitaram para declarar apoio ao ex-militar. Veja alguns comentários:

Agora só falta Bolsonaro 2018 — Moura (@ramoura02) 9 de novembro de 2016

Bolsonaro 2018 parece cada dia mais assustadoramente real — capitu (@_hbii) 9 de novembro de 2016

Agora Bolsonaro 2018 aqui certeza — Negro Drama (@LeNegrudo) 9 de novembro de 2016

Agroa vaiiiiiii...... amém bolsonaro 2018!!!!!!!!!!!!! — mariana (@marianasantosbp) 9 de novembro de 2016

Donald Trump e Bolsonaro 2018 A Direita chegou pra botar ordem. #RIPAmerica pic.twitter.com/MOknjZbn6d — André Luiz Santos (@AndreLuizJVL) 9 de novembro de 2016

Crivella ganhou do freixo aqui e Trump ganhou da Hillary lá. Desse jeito vai dar Bolsonaro 2018 e Hitler vai ressuscitar na Alemanha — Eugênia (@viiceugenia) 9 de novembro de 2016

Uuuuia Bolsonaro 2018!!!!! Bolsomito neles kkkkkkkk vamo que vamo — Deverson Cavalcanti (@DevCavalcanti) 9 de novembro de 2016

Trump presidente, Bolsonaro 2018, terceira guerra mundial, meu Deus cancela 2016 cancela esse mundo #RIPAmerica pic.twitter.com/HQIRpDLMEX — vitør (@kingvator) 9 de novembro de 2016