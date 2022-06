Vitor Kley lança o clipe de 'Tudo Me Lembra Você'; assista

O cantor Vitor Kley lança clipe de 'Tudo me Lembra Você'. Foto: DSF

Vitor Kley lançou neste sábado, 11, o clipe de Tudo Me Lembra Você. A música foi escrita para a ex-namorada, a atriz Carolina Loureiro. Eles namoraram por dois anos, mas romperam no início de 2022.

"É sobre saudade total. Tentei botar alguns elementos característicos da nossa relação mesmo, de acordar sem a pessoa, de sentir aquela e aí chegou na hora do refrão eu quis alguma coisa que ficasse na cabeça da galera. E a plateia já tava cantando, então acertamos", explicou Kley em entrevista durante o programa Altas Horas, da TV Globo.

No clipe, cenas trazem situações vividas pelo artista, família e amigos. “A ideia era fazer algo simples, mas com um significado muito grandioso para agradecer o que passamos, ao que vamos viver ainda. O famoso TBT de hoje. É um convite para o público ir em suas lembranças e relembrar bons momentos, ver que a vida vale e valeu a pena”, afirma Vitor Kley.

O cantor aparece em shows, viajando e trabalhando ao lado de nomes como Lulu Santos e Samuel Rosa. Nair Donadelli, mais conhecida como a 'Vovó do TikTok', ao lado do marido, também está presente no video.