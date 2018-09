Vitor Belfort, do UFC, revê Silvio Santos: 'Ele foi meu cupido'

Vitor Belfort ao lado de Silvio Santos Foto: Instagram / @vitorbelfort

O lutador Vitor Belfort compartilhou em seu Instagram um encontro com o apresentador Silvio Santos, ocorrido no salão do cabeleireiro Jassa, no último sábado, 1º.

Vitor, que é casado com Joana Prado, a 'Feiticeira', atribuiu seu casamento à sua participação no reality show Casa dos Artistas, para o qual foi convidada a participar por Silvio no começo dos anos 2000.

"Muito bom reencontrar Silvio Santos, que dispensa apresentações. Ele foi meu cupido na Casa dos Artistas, onde eu e o meu amor Joana Prado nos reencontramos e decidimos casar para juntos contruirmos a empresa mais valiosa do mundo, a família!", escreveu.

Confira o momento abaixo:

