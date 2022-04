Virgínia Fonseca e Zé Felipe revelam que estão gravando documentário

Virgínia revelou que ela e Zé Felipe estão gravando um documentário com os bastidores do seu dia a dia. Foto: Instagram/@virginia

Virgínia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 18, que ela e o cantor Zé Felipe estão gravando um documentário sobre suas vidas. A novidade foi compartilhada com os fãs através de um vídeo publicado no canal do Youtube da influenciadora, no qual ela responde perguntas feitas pelos seguidores.

Virgínia fez a revelação após ler uma das perguntas, que questionava por que o casal aparece sempre cercado por câmeras. "Ainda não sabemos para qual plataforma vai ser, mas estamos gravando um documentário da nossa vida, por isso a gente é filmado 24 horas", disse.

A influenciadora ainda explicou que, por conta disso, ela não mostrou detalhes de sua gravidez ou de seu casamento nas redes sociais. "Tem muitas coisas que vão ficar realmente exclusivas para o documentário", afirmou. "Eu estou muito feliz. Acredito que vocês vão amar".

Ela e Zé Felipe anunciaram que estão esperando o segundo filho em março. Eles já são pais de uma menina de dez meses, Maria Alice. As etapas da gestação e os bastidores do relacionamento do casal devem aparecer no documentário, que ainda não tem previsão de lançamento.

Confira o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais