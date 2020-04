Viola Davis compartilha publicação de Taís Araújo sobre Thelma, do 'BBB 20'

Viola Davis, em evento na Califórnia, em outubro de 2018 Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Enquanto o Big Brother Brasil 20 chega às suas horas finais as redes sociais estão divididas na torcida pelas finalistas do programa: Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann. E nesta segunda-feira, 27, a atriz estadunidense Viola Davis compartilhou uma publicação a favor de Thelma.

A publicação foi feita pela atriz Taís Araújo em seu Twitter, também nesta segunda. Nela, Taís lembrou sua torcida para que Thelma ganhe o programa e usou uma fala que, segundo ela, seria da filósofa Angela Davis: “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”.

“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”. Sempre bom lembrar Angela Davis. #ThelmaCampeã https://t.co/uX6BXZFjFN — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 27, 2020

Logo depois a atriz fez uma nova publicação, com uma captura de tela que mostra que Viola curtiu a publicação de Taís. “Quando a Viola Davis te 'retweeta' em dia de final de Big Brother Brasil, você faz o que, Brasil? [risos]”, brincou ela.

Quando a @violadavis te retweeta em dia de final de Big Brother Brasil, você faz o que, Brasil? Hahaha #ThelmaCampeã demais! pic.twitter.com/KyJ7SBj5X3 — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 27, 2020

Taís ainda fez um convite para Thelma em outra publicação: “Doutora Thelma Regina, quando a senhora sair desse BBB vamos brindar o fato da Viola Davis saber quem a gente é”.

Doutora Thelma Regina, quando a senhora sair desse BBB vamos brindar o fato da Viola Davis saber quem a gente é HAHAHAHA — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 27, 2020

Vale lembrar que Viola não é a primeira atriz internacional a se 'envolver' com o programa nas redes sociais.

Mark Hamill, conhecido por viver Luke Skywalker na saga Star Wars, recentemente publicou a hashtag #ForaGizelly, e movimentou o Twitter.

A final do Big Brother Brasil 20 ocorre na noite desta segunda-feira, 27, e definirá quem será a campeãa do programa e ganhadora do prêmio de R$ 1,5 milhão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais