Viola Davis aparece como Michelle Obama em primeiras imagens de 'The First Lady'

A atriz Viola Davis e Michelle Obama Foto: Mario Anzuoni/Reuters/ REUTERS/Yen Duong

O portal Entertainment Weekly divulgou nesta terça-feira, 9, as primeiras imagens da série The First Lady. No post, Viola Davis aparece como Michelle Obama e surpreendeu os internautas pela semelhança.

O seriado estreia no ano que vem no canal norte-americano Showtime e irá contar a história de algumas das primeiras-damas que tiveram importância decisiva para a política do país.

A primeira temporada também terá Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson interpretando, respectivamente, Betty Ford e Eleanor Roosevelt — esposas de Gerald Ford e Franklin Delano Roosevelt.

Segundo a descrição da série fornecida pela Showtime, The First Lady vai acompanhar a vida pessoal e política das três primeiras-damas, focando em "suas viagens a Washington por meio de uma intimidade esclarecedora".

Em março, Viola Davis falou sobre o novo trabalho no The Tonight Show com Jimmy Fallow. "Eu perdi a cabeça por cerca de cinco minutos e tomei uma decisão [que] não posso voltar atrás. A mulher é uma deusa. Todo mundo a conhece, todo mundo sente que quer protegê-la. O negócio é o seguinte: vou fazer o melhor que eu puder", disse a atriz na ocasião.

A série terá Cathy Schulman como showrunner e a direção ficou a cargo de Susanne Bier .