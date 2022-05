Viih Tube fala sobre dois meses do acidente de Rodrigo Mussi: 'Obrigada por confiar em mim'

Nas redes sociais, Viih Tube fala sobre dois meses do acidente de Rodrigo Mussi. Foto: Instagram/@viihtube

Nesta segunda-feira, 30, completou dois meses do acidente de Rodrigo Mussi. Nas redes sociais, Viih Tube falou sobre como admira a força do ex-BBB e agradeceu por ele ter confiado nela.

"Hoje faz dois meses do seu acidente. Como você é forte, Ro. Sua sede por viver, sua força que não sei de onde vinha pra lutar. Às vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições da vida. Me ensinava e me distraia", escreveu a influenciadora.

Em seguida, Viih agradeceu por ele ser "parte da família" e até o nomeou como seu irmão mais velho.

"Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você como seus irmãos, nós sabemos o que isso significa pra gente. Obrigada por confiar em mim. Hoje, posso dizer que sei como é ter um irmão mais velho", continuou a atriz.

Viih Tube ainda reforçou que este é o momento de Rodrigo Mussi focar na recuperação com fisioterapia, fono, neuro moderação e terapia integrada.

A influneciadora finalizou agradecendo a clínica que o ex-BBB está fazendo o tratamento e confirmando o quanto o amigo é um milagre: "A Humanize Saúde trabalha com a reabilitação home care e estão sendo essenciais nessa fase da recuperação. Sim, você é um milagre".

Nos comentários, Rodrigo agradeceu o carinho de Viih: "Você se tornou minha irmãzinha caçula... Obrigado por tudo".