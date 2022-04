Viih Tube estreia peça de teatro baseada em seu livro 'Cancelada: O Que A Internet Não Mostra'

A atriz e ex-BBB, Vih Tube, vai estrar a peça 'Cancelada: O Que A Internet Não Mostra', baseada em seu livro homônimo lançado em 2021. Foto: Instagram/@viihtube

O livro da atriz e ex-BBB Viih Tube, Cancelada: O Que A Internet Não Mostra (2021), vai virar peça de teatro! A criadora de conteúdo viverá a experiência nos palcos com um enrendo que mostra os bastidores da carreira, dos pontos mais altos até os mais baixos.

Youtube, reality show, relacionamentos, personalidade e outros tópicos estarão no roteiro da peça.

Tudo isso será mostrado enquanto a paulista, natural de Sorocaba, reflete sobre a importância do empoderamento feminino e a existência do 'cancelador' que existe dentro de nós.

“O livro foi uma virada de chave, foi escrevendo que percebi que precisava lidar com os julgamentos para continuar a viver do jeito que eu amo: feliz! Estou muito ansiosa em compartilhar a minha experiência nos palcos com o público”, comenta Viih Tube.

A peça estreia no dia 29 de abril, em Ribeirão Preto, no Theatro Pedro II. Em seguida, chega à capital paulista no Teatro Gamaro, em 01 de maio. Os ingressos já estão disponíveis.