Vídeo mostra Neymar em festa regada a bebida e com mulheres durante derrota do Brasil

Foto: Reprodução/YouTube

Pelo visto, Neymar não se importou muito com a derrota do Brasil e sua eliminação da Copa América, no domingo, 12.

Após postar em suas redes sociais um vídeo se divertindo em uma pool party em Las Vegas, nos Estados Unidos, um outro vídeo com o jogador, seu pai, seus amigos - mais conhecidos como parças - e um monte de mulheres vazou na internet nessa segunda-feira, 13, à noite.

Nas imagens, Neymar joga espumante nos amigos, que dançam dentro e fora da piscina. Em seguida, despeja o resto da bebida na boca de algumas pessoas.

Neymar havia ficado de fora da Copa América por determinação do seu clube, o Barcelona, que liberou o craque apenas para disputar as Olimpíadas no Brasil, em Agosto.

No dia da eliminação do Brasil pelo Peru, o jogador postou em desabafo cheio de palavrões em suas redes sociais defendendo os jogadores da seleção brasileira.

"Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí e defender a seleção, vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com AMOR. Agora, vai aparecer um monte de babaca pra falar m***a, f**a-se. Faz parte, futebol é isso !!! SOU BRASILEIRO E TO FECHADO COM VOCÊS", escreveu Neymar.