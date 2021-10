Vídeo mostra Coringa guinchando batmóvel nas ruas de São Paulo; assista

Coringa, o arquiinimigo do Batman Foto: Divulgação

Para quem não se surpreende mais com as cenas encontradas no trânsito da maior cidade do Brasil, ainda não viu o vídeo do Coringa guinchando o batmóvel. Dois vídeos com essa cena inusitada, feitos em lugares diferentes de São Paulo, viralizaram no Twitter.

O arquiinimigo do Batman, que já foi interpretado por grandes nomes como Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix, foi encarnado por um homem dirigindo um guincho nas ruas da capital paulista.

Um dos vídeos é uma rua de bairro e o outro na marginal. Ambos mostram o veículo inteligente do milionário Bruce Wayne sendo rebocado pelo vilão, que acena e buzina.

Não se trata de nenhuma superprodução hollywoodiana do homem morcego, mas de um dos “fenômenos paulistas do cotidiano”, como descreveu uma internauta que compartilhou o vídeo.

Fenômenos paulistas do cotidiano pic.twitter.com/jikI2ZtF0g — Laís Medeiros (@Domains_Of_Mind) September 30, 2021