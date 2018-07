Vídeo mostra beijo de Bruna Marquezine e Neymar

Vídeo que mostra Neymar e Bruna Marquezine se beijando na festa do casamento de Marina Ruy Barbosa animou os fãs do casal Foto: Instagram/@neymarjr

Os fãs do casal ‘Brumar’ têm motivos para comemorar. Durante a festa do casamento da atriz Marina Ruy Barbosa, que ocorreu no último sábado, 7, Neymar foi flagrado aos beijos com Bruna Marquezine. Eles haviam terminado o relacionamento em junho deste ano após o jogador do PSG a pedir em casamento.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra imagens dos dois se beijando na pista de dança. Antes dessas imagens virem à público, outras fotos e vídeos já haviam sido divulgados em que o casal conversava ao pé do ouvido, o que já dava indícios do que iria por vir.

Nas redes sociais, fãs do casal comemoraram a suposta ‘volta’ do casal e esperam que eles reatem o longo romance, que vem desde 2012 entre indas e vindas. Veja abaixo o vídeo do beijo entre os dois no casamento de Marina Ruy Barbosa.

E quem disse que não teve beijão de hollywood?!❤ #brumar Uma publicação compartilhada por @brumarquezine @neymarjr (@imperiobrumar) em Out 8, 2017 às 11:25 PDT

