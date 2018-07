Vídeo íntimo de Felipe Neto vaza nas redes sociais e youtuber afirma que tomará medidas judiciais

Um vídeo íntimo de Felipe Neto vazou nas redes sociais e o youtuber afirmou que irá processar os responsáveis pela divulgação das imagens Foto: Instagram/@felipeneto

Um vídeo íntimo de Felipe Neto começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, 25, e o youtuber afirma que irá tomar medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação das imagens. O influenciador chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite.

"Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera cível e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo", informou a assessoria de imprensa de Neto após contato do E+.

Apesar da situação desagradável de ter sua privacidade invadida, o próprio youtuber comentou o assunto no Twitter e fez graça do vazamento. “Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos”, escreveu. Ele também agradeceu o apoio dos fãs e compartilhou mensagens de outros influenciadores que condenaram a circulação do vídeo.

Veja abaixo.

Gente eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Girls1Cup, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos. pic.twitter.com/0AGysdTi4z — Felipe Neto (@felipeneto) 25 de julho de 2018

Como seria se meu nude tivesse vazado hoje em dia pic.twitter.com/jS5QN46BXB — Felipe Neto (@felipeneto) 25 de julho de 2018

Nossa eu to recebendo tanta mensagem linda de apoio e tanta cantada gay eu só queria mesmo dizer obrigado — Felipe Neto (@felipeneto) 25 de julho de 2018