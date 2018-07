Vídeo de suposta briga entre Marcelo Tas e João Vicente circula na internet

Marcelo Tas e João Vicente brigaram durante bastidores do 'Papo de Segunda', do GNT. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO | João Cotta/Globo/Divulgação

Na madrugada desta terça-feira, 5, começou a circular nas redes sociais um vídeo em que Marcelo Tas e João Vicente de Castro aparecem discutindo durante os bastidores do Papo de Segunda, do GNT.

No vídeo, Vicente diz, irritado: "Você está mudando as coisas, como você sempre faz. Enfia o profissionalismo no **. O que não dá é para você ficar enchendo o saco todo programa", até que uma voz diz que eles têm de começar a gravar o programa. Tas então se levanta e diz: "Como é que vai fazer o programa nesse clima?", e o vídeo acaba.

As assessorias de João Vicente e de Tas não retornaram o contato do E+. O GNT disse que não vai comentar o caso.