Vídeo de avó de Lady Gaga curtindo o show da neta faz sucesso nas redes

Em 2012, quando veio para uma turnê no País, a cantora visitou a favela do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Lá, Gaga atendeu aos fãs, conversou com alguns moradores cantou com crianças de um projeto social, além de visitar um bar onde pediu uma cerveja. A cantora ainda pediu para fretar dois ônibus para levar moradores do Cantagalo ao show que seria realizado no dia seguinte.

Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO