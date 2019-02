Victor Chaves ironiza agressão à mulher e brigas com o irmão

Victor Chaves nega acusação de agressão à mulher, Poliana Bagatini. Foto: Isabella Pinheiro/Globo

O cantor Victor Chaves, que fez dupla sertaneja com o irmão Leo Chaves até 2018, publicou um vídeo no YouTube em que ironiza a acusação de violência doméstica contra ele e as brigas relatadas pelo irmão recentemente.

Ele produziu uma entrevista consigo, em que aparece com e sem camisa para alternar perguntas e respostas.

"Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é: o senhor joga futebol?", questiona para si.

Na sequência, ele aparece dando gargalhadas e responde: "Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute".

A segunda pergunta segue no mesmo tema. "Senhor Victor, o senhor foi indiciado por vias de fato, que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que m**** é essa?", pergunta e responde: "É só uma m**** mesmo".

Para concluir a 'entrevista', ele faz referência a uma declaração do irmão Leo, segundo o qual os dois brigavam "o tempo inteiro".

"Senhor Victor, para terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Leo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso?" A resposta, precedida por mais gargalhadas, foi: "Não, 27 anos foi o tempo de dupla. De briga, são 42".

Relembre o caso de agressão envolvendo Victor Chaves

Em fevereiro de 2017, Poliana Bagatini, mulher do cantor, registrou um boletim de ocorrência numa delegacia de Minas Gerais em que acusava o marido de tê-la derrubado no chão e a chutado diversas vezes.

Na época, ele era jurado do The Voice Kids ao lado do irmão e pediu afastamento do programa para se dedicar ao caso. Dias depois, em entrevista ao Fantástico, ele negou a acusação. "Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos minha esposa", afirmou.

Um laudo do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte atestou que o exame de lesão corporal contra Poliana deu negativo. A delegada responsável pelo caso disse que nenhum vizinho ou funcionário do prédio onde o casal mora presenciou a agressão, apenas ouviu gritos. O motivo da confusão teria sido porque Victor levou a filha do casal para a casa da mãe sem que Poliana soubesse.