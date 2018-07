Victor Chaves fala pela primeira vez sobre denúncia de agressão à mulher: 'Jamais agrediria alguém'

Victor Chaves nega acusação de agressão a esposa. Foto: Isabella Pinheiro/Globo

Na noite deste domingo, 26, Victor Chaves se pronunciou pela primeira vez sobre a denúncia de agressão a sua esposa, Poliana Bagatini Chaves. O cantor deu entrevista para o Fantástico e negou que a tenha agredido.

"A única coisa que eu posso dizer é que a minha família é meu bem maior e que toda a minha postura sempre foi de preservar a família. Eu vou continuar fazendo isso. Toda essa exposição me pegou de surpresa. Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos minha esposa, que está grávida do João. A minha postura vai ser de continuar preservando a família e me preservando de toda uma exposição altamente negativa e com a qual eu vou lidar em recolhimento com a minha família", disse o cantor.

A entrevista ocorreu no fim da tarde deste domingo, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), onde Victor estava com a esposa, a filha do casal e os pais dela num hangar particular.

Na última sexta-feira, 24, Poliana registrou um boletim de ocorrência em que alegou ter sido agredido, jogada no chão e recebido vários chutes. Depois, ela teria tentado deixar o local e foi impedida pela irmã do cantor.