Vestido usado por Elizabeth Taylor no Oscar irá a leilão com mais de mil itens da atriz

Elizabeth Taylor em "De Repente, No Último Verão", em 1959. Foto: Reuters

Um vestido usado no Oscar de 1974 e mais de 1,2 mil outros itens da atriz Elizabeth Taylor, morta em 2011, serão leiloados no início de dezembro, anunciou a Julien's Auctions nesta quarta-feira, 3.

O vestido de chiffon azul claro criado por Edith Head que Elizabeth usou no Oscar deve angariar entre 4 mil e 6 mil dólares, disse a casa de leilões em um comunicado.

Também estará à venda um cinto Cartier de ouro laminado e prata de lei que a estrela mandou gravar para a mãe. Darren Julien, presidente e executivo-chefe da Julien's Auctions, disse acreditar que o cinto será vendido por mais de 40 mil dólares.

O leilão acontecerá entre 6 e 8 de dezembro em Beverly Hills, no Estado norte-americano da Califórnia. Os lances também podem ser feitos pelo site da empresa.

Entre as outras peças de roupa à venda estão uma capa de feltro de lã verde que a atriz usou no Palácio de Buckingham em 1970 e uma jaqueta do New York Yankees que ela vestiu em uma sessão de fotos da Vogue Paris. O leilão também contará com joias, perucas, belas-artes e itens domésticos.

Julien disse que também espera oferecer obras de arte que devem chegar à faixa dos 60 mil dólares. Elizabeth, que morreu em 2011 aos 79 anos, simbolizou a era de ouro do glamour de Hollywood com seu amor por diamantes, seus olhos violeta e sua vida amorosa tumultuada, que incluiu oito casamentos – dois deles com o ator galês Richard Burton. A atriz foi indicada a cinco Oscars ao longo de uma carreira de sete décadas, vencendo como melhor atriz por Disque Butterfield 8, de 1960, e Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, de 1966.