Vestido de Jack Sparrow, Johnny Depp visita jovens em hospital de Paris

Johnny Depp visita pacientes do Instituto Curie, em Paris Foto: Reprodução Twitter/ institu_curie

O ator americano Johnny Depp voltou a dar vida ao pirata Jack Sparrow esta semana em uma visita aos jovens pacientes do Instituto Curie, em Paris, dedicado à pesquisa e ao tratamento do câncer.

Nesta quinta-feira, 27, a instituição escreveu no Twitter que o protagonista de Piratas do Caribe surpreendeu crianças e adolescentes ontem à tarde na unidade pediátrica.

"Um presente que fez a alegria de pacientes, familiares, cuidadores, médicos e pesquisadores. Muito obrigado, Johnny Depp, por seu tempo, seu conforto e sua energia", afirmou o Instituto Curie, que também publicou algumas fotos do encontro.

Visite surprise de Jack Sparrow le plus célèbre des pirates aux enfants & ados de notre service de #pédiatrie ! Un cadeau qui a fait la joie des patients, familles, soignants, médecins et chercheurs. Immense merci à Johnny Depp pour son temps, son réconfort & son énergie ❤️ pic.twitter.com/4PyUrmJUno — Institut Curie (@institut_curie) 27 de dezembro de 2018

Não é a primeira vez que Johnny Depp lança mão do seu figurino fora das telas. O ator, de 55 anos, já fez surpresas parecidas para crianças internadas em Vancouver, no Canadá; em Londres , no Reino Unido; e Brisbane, na Austrália. EFE