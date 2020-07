Veruska posta homenagem em aniversário de Boechat: 'te amo eternamente'

Ricardo Boechat e Veruska Seibel Boechat em 2017. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

A apresentadora Veruska Boechat, viúva de Ricardo Boechat, publicou uma homenagem ao jornalista, que completaria 68 anos nesta segunda-feira, 13. Ele morreu em uma queda de helicóptero em fevereiro de 2019.

"Tenho certeza de que você continua do nosso lado, cuidando de absolutamente tudo que acontece. Nos momentos mais duros ou nos de alívio e recomeço, me comprometo com o que você esperaria e desejaria para mim e para as meninas", escreveu.

Em seguida, concluiu: "Hoje, onde estiver, sei que você vai cantar parabéns como nesse vídeo, para fingir que não é seu aniversário, e sim o de outra pessoa da mesa, mas nós te desmentiremos e festejaremos para sempre. Te amo eternamente!".

Confira abaixo a homenagem de Veruska a Ricardo Boechat: