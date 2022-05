'Versões de Uma Vida': Cristiana Oliveira lança livro sobre inseguranças

Cristiana Oliveira lançará livro de memórias sobre a insegurança que enfrentou durante a adolescência e a vida adulta. Foto: Edu Rodrigues

A atriz Cristiana Oliveira, que interpretou Juma Marruá na primeira versão da novela Pantanal, ao ar pela TV Manchete em 1990, anunciou que lançará uma autobiografia nesta segunda-feira, 9.

O livro Cristiana Oliveira: Versões de Uma Vida – Como o resgate da autoestima e o fim da busca por aceitação me tornaram mais forte e feliz aos quase 60 anos trará os relatos e as memórias da ex-modelo sobre a busca incessante por aceitação durante a juventude.

Nos stories do Instagram, Cristiana contou que, para além de uma biografia, a obra reflete toda a luta que enfrentou consigo mesma. "Principalmente quando a gente é muito jovem, as pessoas acham que nós somos perfeitas e isso não é verdade, qualquer um passa por momentos de insegurança", disse.

Ela, que cresceu com nove irmãos e fugiu de casa aos 16 anos, revelou que passou por "momentos muito difíceis". No livro, a atriz relata ter enfrentado a obesidade e o bullying, que vinha, até mesmo, de professores, durante a adolescência e ter desenvolvido síndrome do pânico, vigorexia e depressão na vida adulta.

A obra é escrita em parceria com a autora Larissa Molina, que, segundo Cristiana, entendeu muito sobre a sua história. "É como se ela fosse minha própria mão escrevendo sobre a minha vida", disse.

A atriz participará do evento de lançamento de Cristiana Oliveira: Versões de Uma Vida nesta segunda-feira na Livraria da Travessa em Ipanema, no Rio de Janeiro. O evento acontece às 19 horas.

