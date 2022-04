Versão deluxe de álbum de Miley Cyrus terá participação de Anitta

Versão estendida de álbum de Miley Cyrus será lançado em 29 de abril e terá apresentação de 'Boy's Don't Cry' com Anitta. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni e REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Miley Cyrus anunciou nesta segunda-feira, 25, que lançará uma versão deluxe de seu álbum ao vivo Attention: Miley Live. A edição estendida contará com vocais gravados durante a apresentação da cantora no Lollapalooza Brasil, que aconteceu em 26 de março, em São Paulo.

O disco contará com a participação de Anitta, que fez uma aparição supresa no show de Miley no festival para cantar sua música Boys Don't Cry ao lado da americana. A performance será incluída no álbum junto com Mother's Daughter, canção que a headliner cantava quando chamou a brasileira ao palco.

A versão deluxe chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 29 de abril, e terá seis novas faixas, incluindo Angels Like You e Fly On The Wall. A notícia do lançamento foi feita pela cantora no Twitter, em resposta a um fã-clube.

A primeira versão do disco foi anunciada durante o show de Miley no Lollapalooza e lançada em 1° de abril. Escute:

