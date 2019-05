‘Verdadeira aula de humor’, diz Carlos Alberto de Nóbrega sobre peça de Antonio Fagundes

O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega.O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega. Foto: Instagram/@calbertonobrega Foto: Instagram/@calbertonobrega

Em cartaz com a peça Baixa Terapia, Antonio Fagundes foi prestigiado pelo humorista do SBT

Carlos Alberto de Nóbrega (https://tudo-sobre.estadao.com.br/carlos-alberto-de-nobrega). A peça está no teatro Tuca, em São Paulo.

Ao final da apresentação, o apresentador de A Praça é Nossa foi conhecer o elenco no camarim. “Fomos assistir uma verdadeira aula de humor. Além do grande mestre Fagundes, uma ‘equipe família’ fazem o Baixa Terapia ficar com gosto de quero mais quando termina. Parabéns à todos!”, escreveu Carlos Alberto na legenda da foto publicada no Instagram do humorista do SBT, que estava com a esposa Renata Domingues.

No stories do perfil oficial no Instagram (https://www.instagram.com/bruno.fagundes/?hl=pt-br) , o filho de Fagundes, Bruno, agradeceu a presença de Carlos Alberto. “Que presente de presença. Que honra”, publicou.