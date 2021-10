Vera Viel pede desculpas por sugerir que é preciso estar magra para ser modelo em comentário de 2015

A modelo Vera Viel Foto: Instagram/@veraviel

Vera Viel usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para pedir desculpas por um comentário que fez há seis anos na internet. Isso porque um print que foi compartilhado no TikTok por uma jovem viralizou. A moça, chamada Duda, explica que costumava postar fotos dela e marcar artistas para ajudá-la com o sonho de ser modelo.

Na imagem, a jovem diz que é fã de Vera, que responde: "Precisa ser magra pra ser modelo, fofa". A menina escreveu: "Eu sou muito magra, vou mandar foto".

A situação gerou polêmica nas redes sociais e a modelo foi acusada de ser gordofóbica. No Instagram, ela justificou a fala de seis anos atrás.

"Eu gostaria de publicamente me desculpar com todos que se sentiram ofendidos. Fui modelo por mais de 20 anos e em uma época onde se exigia um padrão de magreza cruel e nada saudável. Sofri muito com dietas e regimes para me enquadrar em tal padrão, senão não teria trabalho", lembra.

A modelo afirma que não pretende discutir os padrões de beleza de 2015 ou justificar algo que, para muitos, soa ofensivo: "Minha resposta está lá e não fujo as minhas responsabilidades e atitutdes. De fato, endossei que precisava ser magra para se entrar na indústria da moda, pois era assim que o mercado funcionava".

Ainda na publicação que fez no Instagram, Vera Viel manda um recado diretamente para a jovem da época. "Duda, eu jamais quis dar a entender que fosse gorda ou fosse magra demais seus sonhos seriam tolhidos. Eu respondi ao comentário dizendo sim, você está magra e para ser modelo precisa ser magra! O mundo era assim e fazíamos parte disso".

A modelo reconhece que o comentário foi irresponsável na época, sobretudo diante de tantos casos de meninas que fazem de tudo para de encaixar no padrão exigido pela indústria da moda, inclusive com consequências psicológicas graves, como Anorexia e Bulimia.

"Que pensamento idiota e irresponsável eu, uma mulher que viveu esse mundo cruel de ter que se encaixar em um padrão, mãe de três filhas, concordando com isso? Sim, todos nós erramos, mas nem todos conseguem enxergar que reconhecer os erros e atitudes e aprender sempre fazem a gente amadurecer e ser melhor a cada dia", avaliou.

A publicação é longa, mas Vera Viel encerra com uma mensagem para a fã da época: "Tantos anos se passaram e eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor. Que o tempo tenha curado qualquer tipo de mágoa e que você seja uma mulher feliz e realizada, sendo quem você quiser ser", concluiu.