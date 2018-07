Vencedora do 'BBB' cai em pegadinha de perfil falso que se passava por ator da Globo

A gaúcha Emilly Araújo, vencedora do 'BBB 17'. Foto: João Miguel Júnior / Globo

A vencedora da 17ª edição do Big Brother Brasil , Emilly Araújo, continua chamando atenção mesmo tendo-se passado semanas após o fim do programa. Desta vez, ela caiu em uma pegadinha feita por um perfil falso que se passa pelo ator Rodrigo Lombardi, da globo.

O 'fake' marcou o nome de usuário de Emilly afirmando que "seria um prazer trabalhar um dia com a Emilly. Ela é sensacional".

Sem saber que se tratava de um perfil falso, a ex-sister respondeu: "RajGrey é você?! O prazer será meu em fazer Verdades Secretas 2 ou qualquer outra trama com você! Você é sensacional!!".

O que Emilly não sabia, porém, é que o perfil não era utilizado por Rodrigo Lombardi, mas sim por uma pessoa que se passava por ele, o que a fez se tornar alvo de piadas.

Confira as postagens abaixo, e, em seguida, a reação de alguns internautas:

Pra quem está perguntando, seria um prazer trabalhar um dia com a @emillyaraujoof . Ela é sensacional.

@RoLombardiReal RajGrey é você?! ❤️ O prazer será meu em fazer verdades secretas 2 ou qualquer outra trama com você! Você é sensacional!!

Eu tô urrando que a Emilly conversou com o perfil fake do Rodrigo Lombardi e a mesma, achou que era ele HAHAHAHAHAHAH

Quando você se sentir iludido(a), lembre-se da emilly do bbb que conversava com o Rodrigo Lombardi no twitter e ele nem conta tem!