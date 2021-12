Vencedor do 'The Voice+' lança seu primeiro trabalho pela Universal Music

Zé Alexanddre, vencedor do 'The Voice+', lança EP pela Universal Music Foto: Divulgação

Zé Alexanddre, vencedor da edição do The Voice+ 2021, lança o EP Procura nesta sexta-feira, 3. O artista convidou o produtor musical Torcuato Mariano para produzir as duas faixas do trabalho, que já está disponível nas principais plataformas digitais.

Procura e Deixa a Porta Aberta são canções que misturam blues e soul. “Escolhi gravar blues e soul, que apesar de serem ritmos de poucos acordes, transmitem muito sentimento, emoção e potência. É isso que quero compartilhar nessa nova fase, em que estou experimentando e me redescobrindo. Esse EP é uma vitória, um desafio e uma celebração de um novo tempo, que não vejo a hora de viver. É um eterno recomeço”, explica Zé Alexanddre.

Ainda na primeira fase do reality show da TV Globo, o campeão do The Voice+ conheceu Torcuato. Semanas depois, já vitorioso, o cantor conquistou um contrato com a Universal Music,

Deixa a Porta Aberta conta com os trabalhos de Moogie Canazio, responsável pela mixagem de artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Jobim, Sergio Mendes, Anavitória e Ivete Sangalo.

A faixa Procura ainda tem a participação de uma big band de jazz e teve as cordas gravadas em São Petersburgo.

No YouTube, Zé Alexanddre tem um canal onde reúne canções próprias e de outros intérpretes.

Assista ao vídeo: