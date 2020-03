Vencedor do Grammy, Lecrae distribui torneiras portáteis para moradores de rua

Lecrae posa com torneiras portáteis em área com aglomeração de moradores de rua em Atlanta, nos Estados Unidos Foto: Instagram / @lecrae

O cantor de hip-hop e vencedor do Grammy, Lecrae, ajudou na quinta-feira, 19, a Love Beyonde Walls, uma organização americana sem fins lucrativos, a montar e distribuir estações portáteis de lavagem de mãos em Atlanta, no Estados Unidos, em áreas com grande concentração de moradores de rua.

O músico e os outros voluntários montaram 15 unidades com água e sabonete, a fim de fazer com que pessoas em situação de vulnerabilidade, sem acesso a recursos básicos, tenham acesso à higiene durante a pandemia do novo coronavírus.

Usando máscara cirúrgica e álcool em gel, Lecrae posou para fotos com os equipamentos e registrou no Instagram um vídeo de um dos moradores de rua usufruindo da torneira portátil.

O artista publicou na rede social uma frase da escritora americana Knost ao registrar o momento: "Não fique incomodado com a destruição deste mundo. Todas as coisas quebram. E todas as coisas podem ser consertadas. Não com o tempo, como eles dizem, mas com a intenção de fazer. Então vá. Ame intencionalmente, exageradamente, incondicionalmente. O mundo quebrado espera na escuridão pela luz que é você".

Nutrido de positividade em meio à pandemia do coronavírus, Lecrae refletiu ainda que esse "não é um fim, [mas, sim], uma restauração que está chegando".

