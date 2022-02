Velórios de Paulinha Abelha serão abertos ao público em Sergipe

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morre aos 43 anos Foto: Verner Brenan

A cantora Paulinha Abelha, da banda de forró Calcinha Preta, terá dois velórios abertos ao público em Sergipe. O primeiro acontece nesta quinta-feira, 24, a partir das 7h, em Aracaju. O segundo ocorrerá na sexta-feira, 25, das 9h às 14h, em Simão Dias. A cerimônia de sepultamento será fechada apenas a familiares da artista.

Paulinha morreu no fim da tarde desta quarta, 23, no Hospital Primavera, em Aracaju. A cantora estava internada desde o dia 11 de fevereiro por ter sentido desfonfortos no estômago após um show em São Paulo. Ela apresentou problemas renais que acabaram evoluindo para o fígado e o cérebro.

Segundo a equipe médica responsável pelo tratamento de Paulinha, ela estava com um grande número de toxinas no corpo, que, provavelmente, causaram as lesões nos órgãos. Os médicos trabalhavam com a hipótese de que a doença era autoimune.

“O que não sabemos no caso de Paulinha é o que levou o rim a inflamar, depois o fígado e, por último, o cérebro. Sabemos que um órgão inflamado levou à inflamação ao outro", explicou Ricardo Leite, diretor do Hospital Primavera, durante coletiva de imprensa realizada na terça, 22.

Homenagens

O perfil oficial da cantora e o da banda Calcinha Preta no Instagram fizeram homenagens a Paulinha após o anúncio da morte da artista.

As duas contas publicaram uma foto de Paulinha com asas de anjo e escreveram: "Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco... Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância".

"Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!", conclui a legenda.

No Twitter, a cantora recebeu diversas homenagens de fãs e personalidades. Juliette, Gloria Groove, Gil do Vigor, Wesley Safadão, Carlinhos Brown e Luan Santana, por exemplo, usaram os perfis para falar sobre a importância da cantora, que tinha 30 anos de carreira profissional e somava mais de 20 ao lado do grupo Calcinha Preta.

Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha. — Juliette (@juliette) February 23, 2022

Que sua passagem seja de muita luz Paulinha, e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos! pic.twitter.com/E8Qhf9uX9w — Wesley Safadão (@WesleySafadao) February 23, 2022

Paulinha Abelha, descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) February 24, 2022

O Nordeste e todos nós perdemos um grande ícone hoje. Todas as minhas orações e solidariedade a sua família. Sua música é eterna e vai ficar pra sempre em nossos corações. Descanse em paz, Paulinha ❤️ — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 24, 2022

Paulinha! Me diz o que é que eu faço! Descanse em paz grande ícone — (@gloriagroove) February 24, 2022

Paulinha, obrigado por ter dividido seu brilho e talento com a gente. aos familiares, fãs, amigos e equipe, os meus mais sinceros sentimentos. — Luan Santana (@luansantana) February 24, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais