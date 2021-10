Veja quem era Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta acidentalmente por Alec Baldwin

Halyna Hutchins, diretora de fotografia de 'Rust', morreu após grave acidente no set de filmagem Foto: Reprodução Instagram via Reuters

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu, nesta quarta-feira, 21, durante as gravações do filme Rust, depois de um disparo acidental de uma arma cenográfica pelo ator Alec Baldwin, estava com 42 anos.

Segundo seu site profissional, Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico.

Antes de trabalhar no cinema, formação que conseguiu em Los Angeles, ela estudou jornalismo na Universidade Nacional de Kiev, no seu país, e chegou a trabalhar como jornalista investigativa em produções documentais na Europa.

Já na função de diretora de fotografia, Hutchins trabalhou em filmes como Archenemy (2020), com Joe Manganiello, Blindfire (2020) e The Mad Hatter (2021).

Shannon Lee, irmã do ator Brandon Lee que também morreu acidentalmente no set do filme O Corvo, comentou sobre o incidente no Twitter. "Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins e Joel Souza e todos os envolvidos no incidente Rust", ele postou na conta oficial de Brandon Lee, referindo-se ainda o diretor do filme, também atingido por um tiro, mas que sobreviveu. "Ninguém deveria ser morto por uma arma durante as filmagens", acrescentou ela.

"Recebemos a notícia devastadora de que um de nossos membros, Halyna Hutchins, diretora de fotografia da produção 'Rust', morreu ferida no set", relatou um sindicato da indústria cinematográfica, citado pela revista Variety. "Os detalhes não estão claros neste momento, mas estamos trabalhando para descobrir mais e apoiamos uma investigação completa deste trágico evento."

No filme Rust, Alec Baldwin interpreta Harland Rust, um fora da lei cujo neto é acusado de assassinato, e com quem ele foge quando é condenado à forca pelo crime.