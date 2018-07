Veja os melhores memes sobre a condenação de Lula

O ex-presidente Lula, em Belo Horizonte Foto: Paulo Fonseca/EFE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71, foi condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro nesta quarta-feira, 12.

Como já era de se esperar, as redes sociais não perderam tempo e diversos memes e piadas já estão sendo compartilhadas nas redes sociais.

Desde brincadeiras com o antigo meme 'Lula preso amanhã', até piadas com o 'xará' Lula Molusco, personagem do desenho animado Bob Esponja foram utilizadas.

Confira algumas abaixo!

não acredito q meu meme do lula preso amanhã acaba de morrer eu não tô bem gente pic.twitter.com/zDMp7QtHp4 — jeremoca (@jownlock) 12 de julho de 2017

Imagens exclusivas da prisão de Lula pic.twitter.com/5KzP60uFln — Paulo Pacheco (@ppacheco1) 12 de julho de 2017

lula preso então finalmente o amanhã chegou pic.twitter.com/pOFDmM302g — João Luis Jr. (@joaoluisjr) 12 de julho de 2017

Só sobrou uma alternativa Lula pic.twitter.com/q5psYtLoh3 — Felipe Neto (@felipeneto) 12 de julho de 2017

o dia de usar o meme lula preso amanha era ontem e a gente viveu ele normalmente https://t.co/5wGUJscwE5 — ㅤ (@geovanaVEVO) 12 de julho de 2017

Certeza que o Moro condenou o Lula a 9 anos de cadeia só por causa dos meme pic.twitter.com/gtN6cwMPHJ — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 12 de julho de 2017